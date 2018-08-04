Гарик Сукачев: За Крым мы воевали триста лет

Российский рок-музыкант Гарик Сукачёв сказал, что не поддерживает позицию своего коллеги по цеху Андрея Макаревича по поводу Крыма. По мнению Сукачёва, За Крым воевали российские матросы, солдаты и мирные жители.

«Что поддерживать-то мне? Позицию Андрея Макаревича, что Крым не наш? Крым — наш. Мы за него триста лет воевали», - заявил Гарик. Он также упомянул, что в период Великой отечественной войны за полуостров сражались и «украинцы, и узбеки, и татары, и так далее – это был Советский Союз», передают РИА Новости.

Напомним, что полуостров Крым стал российским регионом после референдума, который произошел весной 2014 года. Более 95% избирателей Республики Крым поддержали идею вхождения в состав РФ.