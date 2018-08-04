Законно изменен порядок расчета налога на имущество физлиц

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом порядке исчисления налога на имущество физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Благодаря новому порядку исчисления налога на имущество физлиц сократятся возросшие в последние годы выплаты российских граждан.

Согласно закону, сумма налога на имущество граждан не может быть увеличена более чем на 10% в сравнении с предыдущим годом. Порядок расчета налога на имущество граждан в ряде регионов изменится уже в этом году.

Сейчас при исчислении налога действует повышающий коэффициент, предусматривающий поэтапное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентаризационной стоимости. В течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости этот коэффициент ежегодно увеличивается на 20% (с 0,2 до 1).

Но, как говорится в пояснительной записке к документу, из-за резкого роста кадастровой стоимости такой порядок исчисления налога привел «к существенному увеличению налоговой нагрузки на граждан».



Согласно принятому в 2014 году закону, налог на недвижимость физических лиц рассчитывается по кадастровой стоимости, а не по инвентаризационной, - сообщает ridus.ru. Это повлекло за собой резкое увеличение суммы налоговых платежей.