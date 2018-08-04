Спасатели обнаружили тело подростка в реке Сочи

Спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка, который в пятницу, 3 августа, упал в реку Пластунка, сегодня в реке Сочи. Поиски 4-летнего ребенка продолжаются. Более 400 человек всю минувшую ночь искали детей, пропавших вчера в районе реки Пластунка. В Сочи продолжаются поиски 4-летнего ребенка и подростка, упавших в реку вчера

Мужчина, женщина и двое детей переходили реку Пластунка вброд поблизости от моста через реку Сочи, но течение сбило их с ног, они оказались в воде, их понесло потоком.

Спасатели обнаружили в реке тело одного из детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России, во время вертолетного облета в русле реки Сочи в районе водозабора.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей.

Женщина и дети - приезжие.

В тот же день в Сочи погиб мальчик, упавший в ливневку. Как выяснилось, ребенок приехал с бабушкой в Лазаревское из Татарстана. Бабушка сейчас находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь. За телом мальчика вылетает отец. Все расходы, связанные с прибытием и проживанием родственников, а также с транспортировкой, администрация Сочи берет на себя