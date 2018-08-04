Врачи бьют тревогу: Россию охватывает эпидемия ожирения

Врачи бьют тревогу: эпидемия ожирения охватывает все большую часть населения России. Хуже всего, что эта проблема серьезно затрагивает молодое поколение, излишним весом страдают даже дети.

За последние 5 лет число тучных людей в нашей стране выросло на 50 процентов и в дальнейшем, по утверждению специалистов, эта цифра будет только расти. Еще немного, и по этому показателю мы догоним США, где количество толстяков сегодня просто рекордное — более трети населения.

Как сообщает «Комсомольская правда», диагноз «ожирение» только за последние два года поставили почти двум миллионам россиян, из них 451 тысяча - это дети и подростки. Две основные причины превратили ожирение из простого заболевания в массовую эпидемию, которая не щадит ни мужчин, ни женщин - это избыточное питание и рост числа эндокринных заболеваний в стране.

А как известно, лишний вес - это серьезные проблемы с сосудами и излишняя нагрузка на сердце. Кроме того, в последнее врем ученые всерьез заговорили о связи ожирения и онкологических заболеваний.