Как уберечь смартфон от перегрева в жару, рассказали эксперты

Эксперты дали несколько полезных советов, как уберечь свои гаджеты от перегрева в условиях необычайно жаркой погоды, которая установилась в последние дни в ряде регионов России.

«Чтобы смартфон не перегревался на жаре, нужно помнить несколько простых правил. Необходимо снять с устройства защитный чехол, не перегружать его тяжелыми играми или видео и не оставлять под прямыми солнечными лучами», - рассказали специалисты.

Эксперты также напомнили, что при использовании смартфона в автомобиле в качестве навигатора его необходимо устанавливать таким образом, чтобы устройство обдувалось прохладным воздухом из дефлекторов.

Специалисты уточнили, что в настоящее время критический перегрев смартфонов происходит крайне редко, поскольку перед выпуском в продажу устройства тестируются на эффективность работы в условиях экстремальных температур, сообщает РИА Новости.