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В Сети появились слухи, футбольный клуб «Краснодар» готов продать Федора Смолова
4 августа 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Форвард и капитан команды Федор Смолов может покинуть футбольный клуб «Краснодар». По крайней мере, в Сети появились слухи о том, что совет директоров готов продать игрока за 10 миллионов евро.
После не забитого пенальти в матче с Хорватией, 28-летний футболист из главной надежды российской сборной неожиданно превратился в «мальчика для битья». А затем на него обрушилось еще одно несчастье – он становится героем криминальной хроники. По вине спортсмена в Краснодаре произошло серьезное ДТП, в результате которого Смолов разбил свою дорогущую иномарку.
Что именно стало поводом для желания краснодарцев избавиться от «невезучего» игрока – не известно, но уже сейчас "Краснодар" готов выслушать предложения потенциальных покупателей и будет вести диалог о продаже начиная с двузначной цифры – от 10 миллионов евро. Слухи о том, что нынешний капитан покинет команду ходили давно. Игрок не молодеет, а его контракт заканчивается в следующем году. И как стало известно некоторым СМИ, совет директоров не намерен его продлевать. А значит самое время избавиться от уже не нужного, но еще ценного актива.
В начале лета поговаривали, что футболист может перейти в команду «Локомотив». По информации «Спорт-Экспресс» , «Локо» готов рассматривать вариант в формате: 8 миллионов евро за трансфер и выплата денег в рассрочку в течение 2-4 лет. Говорят, что в нем заинтересованы также и европейские клубы.
Поклонники не сомневаются, что покупатели на одного из самых успешных форвардов современной России обязательно найдутся, вот только расставаться с кумиром не хотят. «Федя, не уходи. «Краснодар» без тебя не «Краснодар», «И в поражении, и в победе мы всегда с тобой! Сила в тех, кто ошибается, но находит силы идти дальше», «Федя, пожалуйста, соберись. Ты талантливый игрок. Пофиг что два года ты ничего не можешь добиться. У тебя все впереди. Тебе срочно нужно сменить обстановку и поменять клуб. Потому что если ты останешься в Краснодаре ты так и умрёшь»., - написали Федору слова поддержки его болельщики.
Но были и другие комментарии: «Он гонки устроил и плевать ему, что чуть человека не сбил и в микроавтобус не въехал, сбежал с места ДТП, "потому что плохо себя почувствовал", на селфи сил хватило, а действовать по закону испугался. Этому пижону закон не писан, он для простых людей», «Никто в тебя не верит Федь. Ты уже отработанный материал, сверни с дороги футбола, это не твое».
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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