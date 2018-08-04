Новая версия крушения: Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета
4 августа 2018, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]
Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, при взлете столкнулся с грузом, закрепленным на внешней подвеске другого воздушного судна. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
"Вертолет Ми-8 компании Utair (бортовой номер 25640) следовал по маршруту Ванкор — Харкасале. При взлете произошло столкновение с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8", — цитирует собеседника агентство РИА Новости По предварительным данным, авария произошла около 10:00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения, на борту воздушного судна находились вахтовые рабочие с нефтеперекачивающей станции. 15 пассажиров и 3 члена экипажа погибли. В социальных сетях «Известия» публикуют кадры с места трагедии.
По факту крушения вертолета и гибели людей Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
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