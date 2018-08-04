В ДТП в Оренбургской области погибли 7 человек

Семь человек - три женщины и четверо мужчин - погибли в субботу утром в результате ДТП в Новоорском районе Оренбургской области. Легковой автомобиль "Лада Калина" в 06:46 вылетел в кювет и перевернулся на проселочной дороге между поселком Энергетик и селом Заморск.

На место происшествия оперативно выехали спасательные службы. От МЧС России 4 человека и 2 единицы техники и другие службы экстренного реагирования – восемь человек и три единицы техники.

По некоторым данным, водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением. По данным МВД, проводится расследование, устанавливается точная причина аварии.