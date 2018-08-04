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Россия может предоставить убежище Джулиану Ассанжу?
4 августа 2018, 12:51 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
В МИД и разведсообществе нашей страны внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа и готовы в случае принятия политического решения и обращения самого Ассанжа рассмотреть возможность принятия необходимых действий для предоставления ему политического убежища. Об этом «Аргументам недели» заявил российский военно-дипломатический источник, особо подчеркнув, что «пока такого политического решения нет».
По его словам, «чисто технически провести операцию по перемещению Ассанжа из здания посольства Эквадора в пользующееся дипломатическим иммунитетом здание представительства РФ в Лондоне несложно». «Конечно, это вызовет огромный скандал, усилит политические и экономические риски, поэтому решение и прямой приказ на перемещение должен быть отдан высшим руководством страны», - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос «АН»: «Проводится ли подготовительная работа для проведения подобной спецоперации?»,- дипломат сообщил, что «всегда прогнозируется несколько вариантов развития событий и для каждого варианта проводится определенная подготовительная работа», но, по понятным причинам, отказался сообщить подробности.
По данным «АН», в последнее время по дипломатическим каналам между Россией и Эквадором состоялось несколько раундов интенсивных переговоров, содержание которых неизвестно. Но как рассказал представитель российского ОПК, «по всей вероятности, военно-техническое сотрудничество наших стран, замороженное несколько лет назад из-за низкой платежеспособности Эквадора, будет активизироваться». По его словам, Кито заинтересовано в наших технологиях по БПЛА, прямых поставках ударных и транспортных вертолетов, а также ПЗРК».
Напомним, что несколько дней назад стало известно, что Джулиана Ассанжа могут в буквальном смысле выкинуть на улицу из посольства этой латиноамериканской страны в Лондоне. После чего основатель WikiLeaks неминуемо будет выдан США, которые обвиняют его в кибершпионаже и краже государственной информации.
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