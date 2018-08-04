В Росстате сообщили о росте зарплаты россиян в сравнении с прошлым годом

Cреднемесячная номинальная начисленная зарплата в России в первом полугодии 2018 года выросла на 11 процентов и составила 42 тысячи 550 рублей. Данные по зарплатам россиян провел Росстат - Федеральная службы государственной статастики.

В первом полугодии 2017 года этот показатель составлял 38 тысяч 049 рублей, - передает RT. Как уточнили в Росстате, это более чем на восемь процентов больше показателей за весь предыдущий год (39 тысяч 167 рублей).

В июле текущего года Россстат информировал о снижении уровня бедности наших соотечественников.