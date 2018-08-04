В Сочи продолжаются поиски 4-летнего ребенка и подростка, упавших в реку вчера

Более 400 человек всю ночь с пятницы на субботу искали 4-летнего ребенка и 15-летнего подростка, пропавших 3 августа в районе 17 часов недалеко от Сочи в районе реки Пластунка. Мужчина, женщина и двое детей переходили реку Пластунка вброд поблизости от моста через реку Сочи, но течение сбило их с ног, они оказались в воде, их понесло потоком.

Чрезвычайное происшествие произошло в районе конечной остановки маршрута № 102 в селе Пластунка Хостинского района, уточняют краснодарские СМИ. Женщина сумела выбраться из реки сама и вызвала спасателей МЧС. Спасатели обнаружили мужчину. Он получил травму головы, но от госпитализации отказался. Детей ищут до сих пор.

Мужчина - местный житель, женщина с детьми - приезжие.

Детей ищут 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, 40 росгвардейцев. Власти города привлекли около 40 казаков и 50 волонтеров. В устье реки дежурят четыре плавсредства с сотрудниками ЮРПСО, ЛУВДТ и морского порта.

В Сочи на 3 и 4 августа было объявлено штормовое предупреждение.

В районе поиска 4 августа ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра до 22 метров в секунду.