Названы предварительные причины крушения вертолета в Красноярском крае

По предварительным данным, техническая неисправность могла стать причиной падения пассажирского вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Сейчас версия о технических неполадках, неисправностях в состоянии узлов и агрегатов вертолета рассматривается в качестве основной. Об этом заявил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона.

Новая версия крушения: Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и вероятность человеческого фактора - ошибку экипажа и сложных метеоусловиях эксперты тоже не исключают. Чуть ранее спасатели обнаружили на месте крушения вертолета Ми-8 оба "черных ящика". «На месте падения Ми-8 найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец", — сказал он, добавив, что их состояние уточняется.

Напомним, в крушении вертолета в Красноярском крае в районе города Игарка погибли 18 человек, в том числе три человека экипажа. По факту крушения вертолета Западно-Сибирская транспортная Прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело.