Названы предварительные причины крушения вертолета в Красноярском крае
4 августа 2018, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]
По предварительным данным, техническая неисправность могла стать причиной падения пассажирского вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Сейчас версия о технических неполадках, неисправностях в состоянии узлов и агрегатов вертолета рассматривается в качестве основной. Об этом заявил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона.
Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и вероятность человеческого фактора - ошибку экипажа и сложных метеоусловиях эксперты тоже не исключают. Чуть ранее спасатели обнаружили на месте крушения вертолета Ми-8 оба "черных ящика". «На месте падения Ми-8 найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец", — сказал он, добавив, что их состояние уточняется.
Напомним, в крушении вертолета в Красноярском крае в районе города Игарка погибли 18 человек, в том числе три человека экипажа. По факту крушения вертолета Западно-Сибирская транспортная Прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес