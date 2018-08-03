Горячий топ региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе незаконное потребление электроэнергии жителями Тверской области, вспышка кори в Новосибирске, карантин в Свердловской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Более 50 жителей Тверской области признаны виновными в незаконном потреблении электроэнергии. Как сообщает Афанасий-бизнес, в первом полугодии 2018 года в Тверской области 52 человека решениями мировых судей признаны виновными в совершении административного правонарушения. Основные нарушения - подключение к электропроводке, минуя счетчик.

Жительница Камчатки получила декретные деньги без беременности. В июне 2017 года жительница Ключей, бухгалтер с высшим образованием одной из местных организаций, обратилась в Ключевскую районную больницу на прием к акушеру-гинекологу для постановки на учет по беременности. После осмотра пациентки, имеющей большой собственный вес, ей был поставлен предварительный диагноз - «Беременность неясного срока», назначены анализы и УЗИ. Обследование женщина не прошла, но в установленный срок, достоверно зная, что беременности нет, она получила больничный лист, который предъявила по месту работы, и впоследствии получила 263 тысячи рублей «декретных». Об этом пишет Полуостров Камчатка.

Очаги кори выявлены в двух районах Новосибирска, растет число заболевших. В настоящее время в больницах находятся 27 человек — 23 ребенка и четверо взрослых. Ранее вспышка кори была зафиксирована в городе Обь, где в больницу попали восемь детей и 18-летняя девушка, пишет НДН.инфо.

167 человек в Кирове сдали кровь в ходе акции «Стань донором крови». За время проведения акции пополнить запасы донорской крови Кировскому центру крови помогли 167 человек. Любой желающий старше 18 лет, пройдя предварительный медицинский осмотр, смог стать донором для нужд лечебных учреждений. Для всех кто принял участие в акции сотрудники центра крови и волонтеры провели познавательные викторины и беспроигрышные лотереи с сувенирной продукцией с символикой службы крови, сообщает Новый вариант.

В медучреждениях Калининградской области смертность увеличилась на 2, 22%. Как говорят эксперты, в Калининградской области, наряду с такими регионами, как Республика Карелия (2,86%), Ленинградская область (2,76%), город Севастополь (2,72%), Ярославская (2,56%), Новгородская (2,54%) и Псковская (2,5%) области, город Санкт-Петербург (2,49%), Тверская (2,46%), Тульская (2,45%), Московская (2,27%), Кемеровская (2,26%) смертность увеличилась на 2,22%. Об этом сообщает НИА Калининград.

В Свердловской области введен карантин из-за африканской чумы свиней. Как пишет Vestiural, зараженную продукцию завезли по ветеринарному сертификату Таможенного союза из Калининградской области от производителя ООО «Поречье». Потом она была направлена на реализацию в ООО «Торговый дом «Экопродукт», которое расположено на территории ОАО «Насосный завод».

Зареченец получил срок за размещение в Сети запрещенных материалов. Как сообщает Пенза-Пресс, в течение двух лет мужчина размещал на своей страничке в соцсети картинки, тексты и видео экстремистского характера. Примечательно то, что доступ к материалам был открыт, его могли копировать любые пользователи.

Самарец признан виновным в 112 преступлениях, связанных со сбытом наркотиков. Злоумышленник, действуя в составе организованной группы, в период с 2016 года по 2017 год незаконно сбывал различные наркотические средства, в том числе в крупном и особо крупном размерах, через тайники-«закладки», подыскиваю покупателей через сеть «Интернет», пишет SamaraToday.

В Железноводске провели рейд по ненадлежащей рекламе. За один рейд демонтировали более 200 рекламных вывесок, содержащих информацию о предоставлении различных услуг. Сотрудники администрации продолжают избавлять город от незаконной рекламы, которая уродует внешний облик курорта. Также эксперты надеются на помощь горожан, которых призывают сообщать обо всех нарушениях, свидетелями которых они становятся, сообщает Ставропольский Репортер.