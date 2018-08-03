Закон об обязанностях больных туберкулезом подписан Владимиром Путиным

Документ, подписанный сегодня главой государства, обязывает людей с подозрением на туберкулез проходить по назначению врача медобследование и профилактические мероприятия, в том числе принимать лекарства.

Такие граждане обязаны находиться под наблюдением в медицинской противотуберкулезной организации и соблюдать периодичность осмотров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.