Ливинский умеет тратить?

2 августа стало известно, что совет директоров «Россетей» поручил представителям компании голосовать за кандидатуру генерального директора Павла Ливинского на пост председателя совета директоров ФСК ЕЭС. Однако фигура «главного по проводам» весьма противоречива. С одной стороны, Ливинский из семьи потомственных энергетиков. С другой – буквально за несколько лет не самой продолжительной карьеры чиновника его имя успело помелькать в ряде скандалов.

Напомним, что меньше года назад Павел Ливинский сменил на посту главы «Россетей» Олега Бударгина. До этого он возглавлял МОЭСК, а также руководил Департаментом топливно-энергетического хозяйства Москвы, где прославился тем, что стал одним из самых богатых столичных чиновников. В 2016-ом он заработал 203,8 млн. рублей. Кстати, самый богатый чиновник-2015 заработал вдвое меньше. Кроме того, в декларации Ливинского о доходах было заявлено 32(!) квартиры общей площадью почти в 2400 кв. метров, 4 машино-места и нежилое помещение площадью 1300 кв. метров и ещё 2 квартиры общей площадью 309 кв. метров находились у чиновника в пользовании. Почти ленд-лорд!

Вдобавок именно при Ливинском в Москве были зафиксированы самые большие траты на систему освещения – 7,5 млрд. руб.! Денег на работу подрядчиков не жалели. Так, тендеры по устройству наружного освещения выигрывали совершенно новые, никому не знакомые ООО с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Например, фирма «Гуд-снаб» получила контракт по устройству наружного освещения на ул. Раменки и скверов на ул. Столетова и ул. Раменки на 14,220 млн. руб. При этом на материалы она потратила только 9 млн. Второй тендер, который выиграла эта же фирма, – благоустройство ул. Раменки с прилегающими проездами. Цена контракта составила уже 44,9 млн. руб.

Впрочем, в чине главы «Россетей» Ливинский также успел отметиться. Например, многих возмутило, что убыточная госкомпания провела корпоратив в честь своего пятилетия на 27 млн. руб. При этом только ведущим – Ивану Урганту и Яне Чуриковой – заплатили порядка 5 млн. Кроме того, по некоторой информации, только на изготовление фотозон на празднике ушло 566 тыс. руб., а на конверты с пригласительными аж 145 тыс.! Причём, что самое интересное, лоты на госзакупки для корпоратива появились спустя сутки после самого мероприятия!

И это всё на фоне 13,2 млрд. руб. отрицательного баланса по результатам прошедшего года для «Россетей».

Ещё один момент связан непосредственно с обещаниями Ливинского. Как говорил энергетик, в числе прочих задач на посту главы «Россетей» он планирует улучшить экономическое состояние холдинга, повысить эффективность через инновационное развитие и цифровизацию электросетей. Также он заявил, что «Россети» планируют увеличить капитализацию в шесть раз – до 1–1,5 трлн. руб. вместо 225 млрд.

А что на деле? По сообщению аналитиков «Финам», доходность акций Россетей в обозримом будущем составит не больше 1%! И причина тому - большие долги компании (которые непонятно откуда вообще берутся у госкорпорации) и одновременно привлечение средств за счёт рефинансирования. То есть та странная история, когда ты берёшь в долг, чтобы отдать в долг. Замкнутый круг.

Как вообще Ливинский сделал к 38 годам жизни такую карьеру и ещё недавно в кулуарах назывался претендентом на пост министра энергетики? Многие называют среди его покровителей Чемезова и Чубайса. Мол, именно они решили поспособствовать карьере «золотого мальчика».