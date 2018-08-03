Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
3 августа 2018, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин подписал сегодня закон, который устанавливает 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.
Согласно закону, устанавливается новая памятная дата России. в ее названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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