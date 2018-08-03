Что происходит в белгородском Уразово после убийства 9-летней девочки

В убийстве 9-летней девочке в селе Уразово Валуйского района Белгородской области подозревается 30-летний мужчина. Он не местный житель. По данным СКР, лицу без гражданства предъявлено обвинение в совершении преступлений по двум статьям: "изнасилование и совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста" и "убийство малолетней с целью скрыть другое преступление". Пропавшая в белгородском поселке Уразово девочка найдена мертвой

Обвиняемый полностью признал свою вину. Как установило следствие, во второй половине дня 30 июля обвиняемый зашел в сельский магазин и увидел там незнакомую девочку. Когда ребенок вышел из магазина, обвиняемый последовал за ней и в безлюдном месте совершил преступления против половой неприкосновенности девочки, а затем задушил ее.

Тело девочки нашли 1 августа.

Оказалось, что злоумышленник приехал в Валуйский район несколько месяцев назад и жил в цыганском таборе. Местные жители потребовали выдать им насильника, пригрозив сжечь дома цыган. На следующий день, 2 августа, в Уразово прибыли подразделения полиции и ОМОНа. Но в тот же вечер в одном доме оказались выбиты ворота и разбиты окна, а ночью сгорели два строения. Пожарных вызывали в 00:17 и 00:49.

Никто из людей не пострадал, поскольку к тому моменту табор снялся с места, все цыгане уехали из села, - сообщает Go31. Выйти на след поджигателей пока не удалось.