СКР проверяет информацию о женщине, притащившей мумию мужа на детскую площадку

В Екатеринбурге начата доследственная проверка по сообщению об обнаружении скелетированных останков мужчины во дворе жилого дома на детской площадке. 2 августа жители Екатеринбурга в соцсетях бсуждали инцидент, который произошел во дворе дома 112В по улице Куйбышева днем.

Как рассказывают свидетели в паблике «Инцидент Екатеринбург» в «ВКонтакте», злоупотребляющая алкоголем жительница дома, вышла на улицу в махровом халате и вытащила на детскую площадку мертвого мужа. Очевидцы говорят, что был «запах на весь двор». «Кости лежат почти на детской площадке, рядом стоят дети, закрывают носы футболками и разглядывают», — написали пользователи.

По одной из версий, женщина не сообщала о смерти супруга, чтобы получать его пенсию, - сообщает URA.RU.

В региональном управлении СКР подтвердили обнаружение скелетированных останков местного жителя, 1950 года рождения у жилого дома по улице Куйбышева. Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург областного СК России организована доследственная проверка. По данным СКР, при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти не установлено, голова, а также все верхние и нижние конечности у мужчины присутствуют. В ходе проверки выясняется давность и точная причина смерти мужчины.

По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.