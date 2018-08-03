Разделение мусора будет производиться за счет прозрачных контейнеров

Как сообщают эксперты, раздельный сбор отходов в регионе будут вводить при помощи прозрачных контейнеров. С первого января 2019 года во дворах будут стоять прозрачные контейнеры, где можно будет увидеть, куда какой мусор выбросить.

В Московской области, закрыли двадцать четыре свалки. На данный момент остается еще пятнадцать, однако и они будут в скором времени закрыты. Три комплекса по сортировке и переработке мусора будут открыта в сентябре, остальные — в следующем году, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Однако, как полагают эксперты, без самодисциплины этот вопрос не решить. Необходимо будет проводить специальные занятия и информировать граждан.