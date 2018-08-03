Телефонное мошенничество: житель Симферополя обманул 19 человек на 800 тыс. руб.

Суд признал виновным жителя Симферополя в телефонном мошенничестве. Он обманул почти два десятка человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, мужчина звонил потерпевшим от имени их родственников и говорил о необходимости перечислить деньги для разрешения разных проблем. На уловки мошенника попали 19 человек, им оказался причинен ущерб более чем на 800 тысяч рублей.

Симферопольца судили по статьям «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», «покушение на мошенничество» и «легализация денежных средств, полученных преступным путем».

Согласно позиции прокурора, виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф размере 60 тысяч рублей.