Птица посадила самолет, который вылетел из аэропорта Жуковский

Самолет Москва – Минеральные Воды, который вылетел утром 3 августа из аэропорта «Жуковский», был вынужден совершить экстренную посадку из-за птицы, которая попала ему двигатель.

Самолет держал направление в Минеральные воды, однако судно пришлось посадить, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Процедура, по-видимому, не была аварийной, но все-таки могла повлечь за собой опасные последствия, поэтому борт пришлось посадить, как рассказали эксперты.

Также, как стало известно, в настоящее время воздушное судно проходит проверку.