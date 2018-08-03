Птица посадила самолет, который вылетел из аэропорта Жуковский
3 августа 2018, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет Москва – Минеральные Воды, который вылетел утром 3 августа из аэропорта «Жуковский», был вынужден совершить экстренную посадку из-за птицы, которая попала ему двигатель.
Самолет держал направление в Минеральные воды, однако судно пришлось посадить, сообщает сайт Подмосковье сегодня.
Процедура, по-видимому, не была аварийной, но все-таки могла повлечь за собой опасные последствия, поэтому борт пришлось посадить, как рассказали эксперты.
Также, как стало известно, в настоящее время воздушное судно проходит проверку.
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