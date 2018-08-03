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В Симферополе крымчанин поджег себя в знак протеста
3 августа 2018, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
Это произошло возле здания администрации крымской столицы, рассказал «Аргументам недели – Крым» общественник Илья БОЛЬШЕДВОРОВ.
По его словам, сегодня утром жители «поляны протеста» добивались встречи с главой администрации Игорем ЛУКАШЕВЫМ после того, как на территории поставили ограждение.
«Вышла БОЙКО (Ирина, первый замглавы администрации, – ред), сказала, что ЛУКАШЕВ находится в командировке, чтобы приходили в понедельник. Люди потребовали, чтобы убрали незаконное ограждение, на что им ответили, что они не имеют права вмешиваться в деятельность застройщика», – рассказал БОЛЬШЕДВОРОВ.
Общественник отметил, что люди намеревались оставаться у здания администрации, но там неожиданно наметилось совещание. Жителей выгнали, а встречу с представителем власти, уполномоченным решать эти вопросы, не организовали.
«Один из жителей, которые постоянно проживают на поляне протеста, в доме, который является его единственным жильем, заявил Ирине Васильевне, что в таком случае они пойдут на крайние меры, что будут вынуждены себя сжечь. Она сказала: «Это ваше право, делайте что хотите, меня эти вопросы не интересуют». После этого удалилась из зала», – сказал он.
После этого один из пришедших жителей перед зданием администрации облил себя горючей жидкостью и поджег в знак протеста.
«Он сейчас госпитализирован, его увезла скорая», – сообщил БОЛЬШЕДВОРОВ и добавил, что о состоянии мужчины пока ничего не известно.
Позже местные жители переместились к Государственному совет Крыма, требуя встречу с представителями власти. У здания скопилось около двух десятков жителей «поляны протеста» и примерно столько же сотрудников полиции. Спустя некоторое время вышел Александр ОВДИЕНКО и пригласил на переговоры троих представителей жителей.
Напомним, в феврале на территории земельной акции «Стрелковая» состоялся сход граждан. Поводом послужило заявление гендиректора строительной компании «Акура» Валерия СЕМЕНЕНКО о том, что все незаконные постройки на массиве будут снесены по решениям судов.
Люди расценили статью как объявление войны участникам акции и всему крымскотатарскому народу – поскольку большинство поселков компактного проживания крымских татар были основаны на территориях земельных акций. Несогласные объявили голодовку.
По плану строительной компании сносу также подлежала выстроенная в поселке мечеть, что привело к сильному возмущению среди населения. На месте снесенных домов появится микрорайон «Крымская роза».
После активного протеста местных жителей власти Симферополя создали рабочую группу по решению вопросов, связанных с полянами протеста, в которую вошли сотрудники горадминистрации и представители полян протеста. Генпрокуратура РФ и МВД инициировали проверку действий застройщика на массиве «Стрелковая».
1 июня строительная компания «Акура», входящая в группу компаний «Монолит», снесла мечеть Ар-Рахман на массиве «Стрелковая». При этом компания пообещала, что во время строительства мечеть вновь возведут, но в другом месте. Однако жители массива все равно считают такие действия противоправными и обратились к президенту и в другие органы РФ с просьбой разобраться в случившемся.
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