Володин объявил: Госдума проведет слушания по пенсионным изменениям 21 августа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что нижняя палата парламента проведет слушания по совершенствованию пенсионной системы 21 августа. Володин отметил, что сейчас депутаты в регионах активно обсуждают законопроект с избирателями. Титов заявил, что пенсионного возраста быть не должно

По словам спикера, профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению.

"24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок. С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии", - цитирует Володина ТАСС.

7 августа Володин проведет совещание с депутатами и сотрудниками аппарата Госдумы, на котором будет обсуждаться подготовка слушаний.