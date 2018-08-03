Эксперты об изменениях требований к экзамену на водительские права

МВД предложило изменить требования к экзамену на водительские права. Под изменениями подразумевается обязательная аудио- и видеорегистрация во время теоретических экзаменов, а также снятие запрета на осуществление учебной езды на автомагистралях.

Эксперты взвесили все плюсы и минусы, в частности, обратили внимание на некоторые недоработки законопроекта. Об этом пишет НСН.

По их мнению, нужно объективно осуществлять приемы экзаменов, особенно при экзамене на знание ПДД, снизить коррупционную составляющую. Также желательно увеличить число практических занятий в автошколах.

К плюсам, безусловно, стоит отнести то, что теперь не запрещается учебная езда на магистралях. До этих пор Россия была единственной страной, где учебное вождение запрещено в реальных условиях. В Германии же, к примеру, не только можно, но и нужно в обязательном порядке проезжать 120 минут на городской магистрали, а у нас - запрещено. Человеку нужна практика, а если он будет ездить только по учебным площадкам, где скорость 20-30 км/ч, то освоить городскую езду не сможет.