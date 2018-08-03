Жены террористов не могут вернуться в Россию

Раньше многие жены террористов уезжали за мужьями в Исламское государство, понимая, что обрекают себя на рабство, многоженство и верную смерть. В условиях военных действий росли их дети. Родственники пытались разыскать их и вернуть, но в большинстве случаев это было невозможно.

Эксперты едины — во многих случаях примкнувшие к Исламскому государству люди демонстративно отказываются от родителей и других родственников, считая их недостойными жизни в силу своих новых убеждений. Сейчас все изменилось.

После многочисленных успехов в борьбе с террором жены террористов в Сирии и Ираке пытаются вернуться обратно в Россию. Они убеждены, что всего лишь исполняли роль жены и не делали ничего противозаконного. Однако правда ли они отказались от тех установок, которые им закладывали? Можно ли вернуть к нормальной жизни человека, который принимал участие в массовых убийствах, терроре? Поверит ли общество таким людям?