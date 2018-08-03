Ученые частично раскрыли тайны Бермудского треугольника

Бермудский треугольник - район Атлантического океана, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико, - считается одним из самых загадочных мест на Земле.Британские ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника, где происходят таинственные исчезновения гигантских морских кораблей и самолетов, и прочие разные аномальные явления. Этот район крайне очень сложным для навигации.

Ученые из Университета Саутгемптона предположили, что массовая гибель кораблей в Бермудском треугольнике произошла из-за огромных одиночных волн, высота которых может достигать 30 метров, сообщает Daily Star.

Исследователи отметили, что волна-убийца возникает совершенно внезапно, и обрушившись даже на огромное морское судно, разрушает его. Британские ученые уточнили, что их версия о блуждающих волнах применительна только к исчезновению кораблей, а не авиалайнеров, поэтому работы по изучению аномальных явлений в Бермудском треугольнике продолжатся.