Как выяснили эксперты, в России стали покупать больше мармелада и леденцов. Продажи, в основном, растут за счёт увеличения числа взрослых потребителей.

С мая 2017 года по май 2018 года покупать мармелад стали на 18% чаще. На втором месте по увеличению продаж идут леденцы на палочке — плюс 10,5% за год. В основном, это люди от 30 до 40 лет.

Более молодые потребители также увеличили частоту покупок. Был проведен опрос. Как выяснилось, мармелад чаще всего покупают в магазинах, которые находятся около дома (36,4%). Далее идут супермаркеты (26,5%), а за ними гипермаркеты (24,9%). Леденцы на палочке россияне чаще всего покупают в супермаркетах (28,6%), на втором месте идут магазины около дома (21,8%), а на третьем — гипермаркеты (19,3%), как сообщает NEWS.ru