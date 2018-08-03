В Москве сегодня начинают работать бахчевые развалы

В Москве в пятницу, 3 августа, начинаются продажи арбузов и дынь на специально организованных бахчевых развалов. На 240 торговых площадках будут продаваться арбузы и дыни из российских регионов: из Краснодара, Ростова, Астрахани и Дагестана, - сообщает m24.ru. Роспотребнадзор рассказал, какие арбузы стоит выбирать

Эксперты говорят, что стоимость арбузов на городских ярмарках составит от 30 рублей, дынь – от 80 рублей за один килограмм.

Дыни и арбузы, которыми торгуют на бахчевых развалах, проверяются на соответствие всем необходимым нормам.

Торговые точки легко отличить по единому дизайну – решетчатые конструкции с открывающимся прилавком выполнены из дерева и окрашены в бежевый и коричневый цвета. Бахчевые развалы будут работать в Москве до 1 октября.

Эксперты ранее дали рекомендации, как правильно выбрать спелые и сладкие дыни и арбузы.