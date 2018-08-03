За полгода прокуроры добились погашения долгов по зарплате на 10 млрд рублей

За шесть месяцев 2018 года прокурорам удалось добиться погашения задолженности по зарплате на 10 миллиардов рублей. Данную информацию в пятницу, 3 августа, предоставил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

На расширенной коллегии по итогам работы в первом полугодии Чайка сообщил, что благодаря слаженной работе органов прокуратуры была погашена задолженность по зарплате перед почти 300 тыс. граждан Российской Федерации, передает сегодня ТАСС.

По словам генпрокурора, за минувшие три года удалось также добиться выплаты предпринимателям 104 млрд рублей за выполненные ими работы по госконтрактам.