Поезда на Горьковском направлении следуют с увеличенным интервалом из-за ЧП
3 августа 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
Поезда на Горьковском направлении в пятницу прибывают в Москву с опозданием из-за ЧП, которое произошло утром на перегоне Купавна-Железнодорожная. Поезда следуют с увеличенным интервалом после того, как человек был сбит при переходе железнодорожных путей перед приближающимся поездом в неположенном месте, - сообщает m24.ru.
Машинист электропоезда, следовавшего по маршруту Павловский Посад - Москва, экстренно затормозил, но расстояние оказалось недостаточным для полной остановки состава. Человек получил травму. На место происшествия были вызваны медики, экстренные службы.
В 7:21 после завершения работы экстренных служб электричка продолжила следовать по маршруту. Теперь увеличенным интервалом следуют поезда Горьковского направления в сторону Москвы.
Железнодорожники ранее предупредили, что 4 и 5 августа график движения электричек Ярославского направления будет изменен. На участке Москва – Лосиноостровская продолжаются плановые масштабные работы. Выходные дни выбраны специально, чтобы сохранить количество пригородных поездов в рабочие дни.
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