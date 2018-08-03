Поезда на Горьковском направлении следуют с увеличенным интервалом из-за ЧП

Поезда на Горьковском направлении в пятницу прибывают в Москву с опозданием из-за ЧП, которое произошло утром на перегоне Купавна-Железнодорожная. Поезда следуют с увеличенным интервалом после того, как человек был сбит при переходе железнодорожных путей перед приближающимся поездом в неположенном месте, - сообщает m24.ru.

Машинист электропоезда, следовавшего по маршруту Павловский Посад - Москва, экстренно затормозил, но расстояние оказалось недостаточным для полной остановки состава. Человек получил травму. На место происшествия были вызваны медики, экстренные службы.

В 7:21 после завершения работы экстренных служб электричка продолжила следовать по маршруту. Теперь увеличенным интервалом следуют поезда Горьковского направления в сторону Москвы.

Железнодорожники ранее предупредили, что 4 и 5 августа график движения электричек Ярославского направления будет изменен. На участке Москва – Лосиноостровская продолжаются плановые масштабные работы. Выходные дни выбраны специально, чтобы сохранить количество пригородных поездов в рабочие дни.