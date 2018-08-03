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Корзина, картина, картонка в составе сборного груза

3 августа 2018, 10:19 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Корзина, картина, картонка в составе сборного груза

Слово «груз» в русском языке несёт смысловое значение чего-то тяжелого и объемного. Раньше так и было: в транспортную компанию обращались, когда надо было перевезти большой груз. Но специфика LTL-перевозок – сборных грузов позволяет сегодня легко и выгодно заказать доставку любых объемов.

Сборные грузы – оптимальный вариант для малого бизнеса, оперирующего небольшими объемами. Как рассказали в компании «Байкал Сервис Волгоград», в стандартном оформлении FTL-перевозок тип автомобиля подбирается под груз конкретного клиента. В этом случае заказчику приходится оплачивать полную стоимость использования машины. При LTL багаж едет в машине с заказами других клиентов, что позволяет существенно экономить на стоимости перевозки. Если партия груза настолько большая, что способна загрузить всю машину, то целесообразно заказывать FTL. При перевозке небольших партий выгодно заказать LTL, так как заказчик платит только за место, которое необходимо для его карго. Таким способом можно перевезти всё –  корзину, картину, картонку. Вот, разве что маленькую собачонку пока отправить невозможно, но и над этим транспортники думают.

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СА

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Корзина, картина, картонка в составе сборного груза

Корзина, картина, картонка в составе сборного груза 10:19

Слово «груз» в русском языке несёт смысловое значение чего-то тяжелого и объемного. Раньше так и было: в транспортную компанию обращались, когда надо было перевезти большой груз. Но специфика LTL-перевозок – сборных грузов позволяет сегодня легко и выгодно заказать доставку любых объемов. >>

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Чтобы молодость знала, чтобы старость могла

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