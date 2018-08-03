Из предприятий космической отрасли увольняются Солнцев, Панов и Лемешевский

Глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев, руководитель НПО "Техномаш" Дмитрий Панов, глава НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, исполнительный директор по коммерциализации и развитию бизнеса "Роскосмоса" Антон Жиганов, написавшие ранее заявления об увольнении, в начале августа покидают свои должности. Рогозин о "Роскосмосе": "в целом организация абсолютно жизнеспособна"

Владимир Солнцев уходит с поста в пятницу, 3 августа. О том, что он написал заявление об увольнении, стало известно ровно месяц назад. На его место планируется назначить главного конструктора пилотируемых космических комплексов РКК "Энергия" Сергея Романова. Сейчас он исполняющий обязанности. Ожидается, что его кандидатуру одобрит совет директоров корпорации, новый состав которого выберут в августе.

Трудовые отношения с Дмитрием Пановым, работавшим в ФГУП "НПО "Техномаш" с 2012 года, также закончатся сегодня. Ему будет предложена рабта на одном из предприятий ракетно-космической отрасли, - сообщает РИА Новости.

Антон Жиганов также подтвердил, что уходит со своего поста 3 августа.

Накануне из-за возбуждения против него уголовного дела свой пост был вынужден покинуть глава НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. Исполняющим обязанности гендиректора предприятия назначен заместитель по безопасности Харун Карчаев.

Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Третьякову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Счетная палата готовит комплексную проверку РКК "Энергия". Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что изменения в руководстве предприятий ракетно-космической отрасли России будут носить "точечный характер".