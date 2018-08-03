Гражданин США доплыл на лодке до Чукотки и попросил политического убежища в РФ
3 августа 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
На Чукотке задержали гражданина США, который на лодке приплыл в Россию с Аляски. Американец предоставил водительское удостоверение, подтверждающее его личность, и попросил политического убежища.
По признанию американца, нелегально нарушившего российскую границу, он рыбачил на побережье Аляски, и решил перебраться из США в Китай. Но сбился с пути и вместо Китая оказался в России, - сообщает URA.RU.
Не исключено, что у американца есть проблемы с психическим здоровьем. Скоро его отправят в Анадырь. В региональном пограничном управлении ФСБ России и сотрудники МИД РФ в Камчатском крае пока задержание американца, нелегально прибывшего в Россию, не комментируют.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес