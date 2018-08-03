Гражданин США доплыл на лодке до Чукотки и попросил политического убежища в РФ

На Чукотке задержали гражданина США, который на лодке приплыл в Россию с Аляски. Американец предоставил водительское удостоверение, подтверждающее его личность, и попросил политического убежища.

По признанию американца, нелегально нарушившего российскую границу, он рыбачил на побережье Аляски, и решил перебраться из США в Китай. Но сбился с пути и вместо Китая оказался в России, - сообщает URA.RU.

Не исключено, что у американца есть проблемы с психическим здоровьем. Скоро его отправят в Анадырь. В региональном пограничном управлении ФСБ России и сотрудники МИД РФ в Камчатском крае пока задержание американца, нелегально прибывшего в Россию, не комментируют.