МЧС предупредило о сильной жаре в Москве в пятницу днем
3 августа 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
МЧС предупредило москвичей и гостей российской столицы о сильной жаре в Москве в пятницу днем. В МЧС рекомендовали избегать нахождения на солнце и пить больше воды в такую жаркую погоду.
Температура воздуха в Москве днем может повыситься до плюс 31 градуса. Жарко станет уже утром. Воздух раскалится к 10 часам утра. "Днем в пятницу, 3 августа, с 10:00 до 17:00 в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-31", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
Синоптики дождей сегодня не обещают. К вечеру температура воздуха начнет понижаться, и ночью столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов.
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