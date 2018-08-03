МЧС предупредило о сильной жаре в Москве в пятницу днем

МЧС предупредило москвичей и гостей российской столицы о сильной жаре в Москве в пятницу днем. В МЧС рекомендовали избегать нахождения на солнце и пить больше воды в такую жаркую погоду. В пятницу в Москве ожидается 30-градусная жара без осадков

Температура воздуха в Москве днем может повыситься до плюс 31 градуса. Жарко станет уже утром. Воздух раскалится к 10 часам утра. "Днем в пятницу, 3 августа, с 10:00 до 17:00 в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-31", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Синоптики дождей сегодня не обещают. К вечеру температура воздуха начнет понижаться, и ночью столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов.