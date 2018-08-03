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В пятницу в Москве ожидается 30-градусная жара без осадков
3 августа 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики сделали неутешительный прогноз погоды на пятницу, 3 августа. Согласно последней информации специалистов, в Москве и области будет тридцатиградусная жара, а осадков не ожидается.
Сегодня в течение дня столбики термометров в столице поднимутся до плюс 30 градусов выше нуля. При этом в городе будет малооблачно. Скорость ветра будет составлять от 3 до 9 метров в секунду, передает kp.ru.
Отмечается, что уже в ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится. Предполагается, что в темное время суток в столице будет не больше плюс 18 градусов по Цельсию. Дожди также не ожидаются.
Жителям и гостям города советуют не находиться на улице без особой надобности и носить с собой питьевую воду.
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