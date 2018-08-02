Музею Рязанского десантного училища подарили флаг ВДВ, побывавший на МКС

Флаг воздушно-десантных войск России, побывавший на Международной космической станции, теперь станет экспонатом музея истории ВДВ в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище.

«Впервые в истории флаг ВДВ побывал на международной космической станции. Из космоса он уже вернулся. Сегодня флаг будет передан руководству училища», - сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов перед началом торжественной церемонии передачи зелено-голубого полотнища начальнику РВВДКУ Алексею Рагозину.

На флаге ВДВ, подаренном музею РВВДКУ, оставили свои автографы космонавты, несущие дежурство на МКС. 13 ноября этого года Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище отметит свое столетие. К юбилею будет завершена реконструкция музея истории ВДВ, в котором и будет размещен новый экспонат, сообщает ТАСС.