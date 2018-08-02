Медики рассказали о пользе сауны для здоровья сердца и сосудов

В Финляндии ученые-медики провели масштабное исследование взаимосвязи помещения сауны и здоровья человека. Ученые из Университета Йювяскуля (Финляндия) изучили медицинские карты двух тысяч женщин и мужчин и разные исследования, проводимые по теме влияние разных факторов на продолжительность жизни в последние 10 лет.

В Финляндии отмечают, что регулярное посещение сауны существенно уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с работой мозга, заболеваний легких.

Ученые нашли доказательства: любители саун на 44% реже умирали от внезапной остановки сердца, чем люди, не посещающие бани или посещающие их редко, и на 65% реже страдали от болезни Альцгеймера и деменции. Примерно на 47% снижалась вероятность развития гипертонии, астмы или пневмонии.

Финские ученые уверены, что сауны абсолютно безопасны для людей, не страдающих от проблем с сердцем.

По мнению медиков, положительный эффект заключается в том, что сауна снижает уровень воспалений в организме, повышает гибкость стенок артерий, стимулирует иммунитет и ускоряет вывод "вредных" версий холестерина из кровеносной системы. Теперь ученые хотят проверить гипотезы, наблюдая за здоровьем добровольцев, и доказать, что сауна полезна для здоровья как диета и физические нагрузки.

Исследование опубликовано в журнале Mayo Clinic Proceedings.