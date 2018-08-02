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МВД подготовило законопроект об ужесточении экзамена на водительские права
2 августа 2018, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство внутренних дел (МВД) разработало законопроект, предусматривающий внесение изменений в существующие правила проведения экзаменов на получение водительских прав. "Площадку" и "город" предлагается объединить в одну практическую часть.
Проектом постановления предусматривается снятие запрета на осуществление учебной езды на автомагистралях.
Еще одно нововведение — обязательная аудио- и видеорегистрация во время теоретического экзамена.
"МВД России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, а также Правила дорожного движения Российской Федерации", - сообщается на сайте ведомства.
Проектом постановления также вносятся изменения в Правила дорожного движения по вопросам осуществления учебной езды. В законопроекте говорится, что "обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории «А1» или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле – не менее 16 лет, на мотоцикле категории «А» – не менее 17 лет, на автобусе – не менее 20 лет".
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