МВД подготовило законопроект об ужесточении экзамена на водительские права

Министерство внутренних дел (МВД) разработало законопроект, предусматривающий внесение изменений в существующие правила проведения экзаменов на получение водительских прав. "Площадку" и "город" предлагается объединить в одну практическую часть.

Проектом постановления предусматривается снятие запрета на осуществление учебной езды на автомагистралях.

Еще одно нововведение — обязательная аудио- и видеорегистрация во время теоретического экзамена.

"МВД России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, а также Правила дорожного движения Российской Федерации", - сообщается на сайте ведомства.

Проектом постановления также вносятся изменения в Правила дорожного движения по вопросам осуществления учебной езды. В законопроекте говорится, что "обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории «А1» или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле – не менее 16 лет, на мотоцикле категории «А» – не менее 17 лет, на автобусе – не менее 20 лет".