Суд арестовал младшую из сестер, убивших отца в Москве
2 августа 2018, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]
Останкинский суд Москвы арестовал младшую из трех сестер, убивших в Москве своего отца. 17-летняя девушка арестована на два месяца, до 28 сентября. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме, так как девушка не достигла совершеннолетия.
В убийстве 57-летнего Михаила Хачатуряна подозревают его дочерей Марию, Кристину и Ангелину. Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет были задержаны и на допросе они признали вину. Девушки объяснили, что совершили преступление из-за издевательств отца.
Представитель потерпевших Георгий Чугуашвили сообщил, что следствие проверит психическое состояние обвиняемых, - сообщает РИА Новости. Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников сообщил, что экспертиза, скорее всего, пройдет в Институте Сербского и будет стационарной.
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