40-летний мужчина из Узбекистана предпринял уже 18 попыток стать студентом

Житель Узбекистана на протяжении 20 лет пытается поступить в вуз. Он подавал документы в разные вузы, а также выбирал всевозможные направления подготовки. Однако все попытки оказались безуспешными.

Последние годы он был не согласен с результатами экзаменов и два раза подавал на апелляцию, но, опять же, без положительного результата. В этом году абитуриент будет поступать вместе со своей 17-летней дочерью, которая подала документы в Самаркандский государственный медицинский институт, как пишет интернет-журнал Мои года.

У мужчины есть среднее образование и зарабатывает он наемным трудом. У него есть мечта – стать учителем. Однако воплотить ее в реальность возможно лишь с помощью поступления в университет.