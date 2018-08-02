Путин поздравил военнослужащих с днем ВДВ

Владимир Путин поздравил с праздником десантников. России второго августа отмечается День воздушно-десантных войск. Президент сегодня провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, а перед началом совещания поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником – Днём ВДВ.

"ВДВ всегда отличалось храбростью, мужеством, отвагой. Никогда не подводили страну, уверен: так будет всегда", – сказал президент. Российский лидер пожелал всем "успехов в службе и верного служения на благо Отечества".

В Москве сегодня утром состоялась божественная литургии в Храме Ильи Пророка. Этот святой считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск. После литургии на Красной площади состоялся Крестный ход и торжественный молебен.

В Москве у десантников сложилась традиция на праздник собираться в Парке Горького. Сослуживцы вспоминают службу, поют песни, бывает - купаются в фонтанах.

На Дальнем Востоке в день ВДВ состоялся автопробег «Никто, кроме нас». Колонная мужчин в голубых беретах с флагами проехала от острова Русский до Парка Победы, где десантники возложили цветы к памятнику приморцам, погибшим во время войны.