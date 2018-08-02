Почему в Зауралье бьют душевнобольных?
2 августа 2018, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты рассказали о причинах жестокости в закрытых учреждениях. По их предположениям, для закрытых учреждений ситуация с нарушением прав граждан частое явление.
В Сычевском психоневрологическом интернате в Курганской области пациенты жалуются на хамское отношение и рукоприкладство со стороны работников.
Известно, что в этом интернате находится 180 пожилых больных. Их не устраивает плохое питание и медобслуживание. В руководстве учреждения ситуацию списали на чье-то желание «нагреться» в преддверии предстоящих выборов в местную думу, как сообщает НСН.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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