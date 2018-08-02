Росавиация опровергла опасное сближение самолетов над Черным морем
2 августа 2018, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
Росавиация опровергла сообщения, попавшие сегодня в СМИ, об опасном сближении российского пассажирского самолета с воздушным судном неизвестной авиакомпании над Черным морем. Как уточнили в ведомстве, на борту самолета российской авиакомпании iFly произошло ложное срабатывание системы предупреждения опасного сближения.
"Опасного сближения не было, угрозы безопасности полета не было", - цитирует ТАСС представителей Росавиации.
Ранее сегодня в Госкорпорации по организации воздушного движения, которая обеспечивает аэронавигационное сопровождение самолетов в России, сообщили, что два самолета - Airbus A330 российской авиакомпании iFly и неизвестный самолет - опасно сблизились над Черным морем. Инцидент произошел вне зоны ответственности российских авиадиспетчеров.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес