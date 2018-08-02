Росавиация опровергла опасное сближение самолетов над Черным морем

Росавиация опровергла сообщения, попавшие сегодня в СМИ, об опасном сближении российского пассажирского самолета с воздушным судном неизвестной авиакомпании над Черным морем. Как уточнили в ведомстве, на борту самолета российской авиакомпании iFly произошло ложное срабатывание системы предупреждения опасного сближения. Российский лайнер из Анталии чуть не столкнулся с другим судном над Черным морем

"Опасного сближения не было, угрозы безопасности полета не было", - цитирует ТАСС представителей Росавиации.

Ранее сегодня в Госкорпорации по организации воздушного движения, которая обеспечивает аэронавигационное сопровождение самолетов в России, сообщили, что два самолета - Airbus A330 российской авиакомпании iFly и неизвестный самолет - опасно сблизились над Черным морем. Инцидент произошел вне зоны ответственности российских авиадиспетчеров.