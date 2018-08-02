В фонд «Озеро Байкал» отправили девять заявок на проекты
2 августа 2018, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, на гранты фонда «Озеро Байкал» претендуют девять проектов. Трёх финалистов первого этапа жюри выберет до 1 сентября 2018 года.
На втором этапе потенциальным грантополучателям, ранее доказавшим актуальность своих проектов, предстоит обеспечить 20% софинансирования заявки.
Как сообщает Телеинформ, в 2017 году фонд создал программу поддержки молодых учёных «Байкальская инициатива». Ее целью является выявление и поддержка технологичных и прикладных научно-исследовательских проектов. Все они направлены на охрану и защиту озера.
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