В фонд «Озеро Байкал» отправили девять заявок на проекты

Как сообщают эксперты, на гранты фонда «Озеро Байкал» претендуют девять проектов. Трёх финалистов первого этапа жюри выберет до 1 сентября 2018 года.

На втором этапе потенциальным грантополучателям, ранее доказавшим актуальность своих проектов, предстоит обеспечить 20% софинансирования заявки.

Как сообщает Телеинформ, в 2017 году фонд создал программу поддержки молодых учёных «Байкальская инициатива». Ее целью является выявление и поддержка технологичных и прикладных научно-исследовательских проектов. Все они направлены на охрану и защиту озера.