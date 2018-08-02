Танцующий в шортах и галстуке пенсионер из Волгограда стал звездой сети
2 августа 2018, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]
Танцующий в шортах и галстуке пенсионер из Волгограда стал звездой сети. Видеозапись, как "зажигает" в танце 68-летний Николай Погорелов, очевидцы выложили на youtube. Сегодня танцующего российского пенсионера сравнивают с танцующим итальянским миллиардер Джанлукой Вакки.
Дядя Коля говорит, что теперь его тоже знают в разных странах мира. Появились слухи, что Николай Михайлович - не пенсионер, а загримированный молодой человек.
Но Николай Погорелов рассказал всю правду. Он вырос в многодетной семье. Его родители вырастили пятерых дочерей и двух сыновей. И все его родственники музыкальные. 18 июня Николай Погорелов пустился в пляс в фан-зоне перед матчем Англия – Тунис ЧМ-2018. Волгоградец зажигал под группу Plazma.
А вот про 50-летнего итальянского танцующего миллиардер Джанлуку Вакки что-то в последнее время ничего не слышно.
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