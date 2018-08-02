"Коробки храбрости" появились в ульяновских детских больницах

В процедурных кабинетах ульяновской областной и городской детских клиник установлены "коробки храбрости", игрушки из которых могут себе выбрать маленькие пациенты, выдержавшие без слёз какую-либо медицинскую манипуляцию.



Так простимулировать детей решили волонтёры благотворительного фонда "Дари добро". Кроме экономии времени медперсонала, родителей и самих детей таким образом облегчаются ещё и "страдания" малышей, которые также обучаются и преодолению страха.



Игрушки волонтёры собирают по всему городу - в торговых центрах, офисах установлены специальные специальные коробки, в которые можно поместить купленную игрушку. Важно чтобы она была новой, в упаковке, не хрупкой и не мягкой. Инициатива получила хороший отклик как у горожан, так и у маленьких пациентов.



