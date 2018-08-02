Ученые провели операцию по трансплантации искусственных легких

Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких. Ученые вырастили в лаборатории живые легкие и успешно трансплантировали их подопытным свиньям.

Донорство легких — очень редкий процесс, так как подобрать подходящие органы для успешной трансплантации довольно сложно. Авторы исследования уверены, что скоро искусственные легкие, выращенные в лаборатории, смогут пересаживать и пациентам, пишет Ридус.

Исследователи также считают, что через 5—10 лет методика выращивания человеческих легких для нуждающихся в трансплантации будет использоваться в больницах.