Госдума поддержала идею сократить рабочий день сотрудников в жаркую погоду

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что инициатива сократить во время жары сотрудникам рабочий день правильная. По его мнению, это поможет сохранить здоровье трудящимся, не принеся при этом убытков бизнесу.

Огуль также напомнил, что не стоит забывать про санитарные нормы, которые регламентируют продолжительность рабочего дня при высоких температурах.

Показатели микроклимата на рабочем месте должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека, а также поддержать оптимальное тепловое состояние организма, сообщают РИА Новости.

Ранее метеорологии прогнозировали, что в столицу снова вернётся тридцатиградусная жара с середины текущей недели. При этом они отметили, что ветер в Москве будет слабым.