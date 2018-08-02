Администрация президента Украины предоставила журналистам список подарков, которые ПОРОШЕНКО получил за три года. Чаще всего ему дарили книги, картины, макеты и модели техники и вооружения, а также предметы, связанные с украинский историей, идентичностью и культурой, пишут "Аргументы недели-Крым".

Согласно документу, который опубликован на сайте телеканала «112 Украина», всего в перечне 358 позиций. Есть в числе подаренных книг и «Путеводитель по Крыму».

Кроме него ПОРОШЕНКО преподнесли «Лекарство от стресса: мудрые советы на всякие жизненные случаи» и «Притчи разума. Библиотека премудрости современного человека».

Также среди подарков значатся «Кукла в кедах» и «Фото с майдана».