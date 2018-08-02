В Балашихе собираются построить новый детский сад

В Московской области, в Балашихе хотят построить новый детский сад. Он будет рассчитан на восемьдесят мест. Учреждение возведут в микрорайоне Саввино.

Как пишет сайт Подмосковье сегодня, детский сад будет вмещать в себя четыре группы. В нем оборудуют актовый и спортивный залы, кабинет врача, административные помещения и, конечно же, столовую.

Достроить объект планируют в первом квартале 2019 года.